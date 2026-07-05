Без цього можна втратити пенсію: українці мають зробити дещо важливе

Частині українських пенсіонерів необхідно щороку проходити обов'язкову фізичну ідентифікацію. Якщо цього не зробити вчасно, виплату пенсії можуть припинити.

Кому потрібно пройти ідентифікацію у 2026 році

Є окрема категорія пенсіонерів, кого стосується ця вимога та до якого терміну потрібно підтвердити свою особу, повідомили в ПФУ.

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Обов'язкова фізична ідентифікація стосується всіх пенсіонерів, які тимчасово проживають за межами України, але продовжують отримувати українську пенсію. Ця вимога передбачена статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Пройти ідентифікацію необхідно до 31 грудня кожного календарного року. Тобто:

пенсіонери, які пройшли ідентифікацію у 2025 році, продовжують отримувати пенсію у 2026 році;

якщо людина хоче й надалі отримувати виплати у 2027 році, пройти ідентифікацію потрібно вже протягом 2026 року.

Наразі ця процедура також є обов'язковою для пенсіонерів, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Після успішного підтвердження особи виплати продовжують надходити у звичному режимі.

Пенсійна ідентифікація: що важливо знати

Фізична ідентифікація – це процедура підтвердження особи пенсіонера. Вона потрібна для того, щоб Пенсійний фонд переконався: пенсійні кошти отримує саме людина, якій вони призначені. Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

Особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України; Дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду та інші доступні онлайн-сервіси.

Якщо не пройти її до 31 грудня, виплату української пенсії можуть призупинити.