Яка пенсія, якщо маєш 34 роки неперервного офіційного стажу

На розмір пенсії впливає кількість саме офіційного стажу. Тобто, того, який можна підтвердити. Зокрема, наразі в страховий стаж зараховуються періоди, за які сплачено ЄСВ.

Чи можна піти на пенсію, якщо маєш 34 роки страхового стажу?

34 років достатньо, аби піти на пенсію, починаючи з 60 років, повідомляє Пенсійний фонд.

Річ у тім, що для кожного віку встановлені мінімуми стажу, які потрібно набути. Станом на 2026 рік, вони такі:

для виходу на пенсію в 60 років необхідно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

необхідно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу; в 63 роки мінімум складає вже – 23 роки страхового стажу;

мінімум складає вже – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Зауважимо, що ці мінімуми будуть змінюватись до 2028 року. Йдеться про показники для 60 та 63 років, повідомляє 7eminar.

Тобто, маючи 34 роки стажу, громадянин у 2026 році може піти на пенсію в 60. Окрім цього, при розрахунках пенсійної виплати, врахуємо, що:

особа мала дохід 15 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

За вказаних умов пенсія складе орієнтовно – 5,6 тисячі гривень.



Яка пенсія при стажі 34 роки у 2026 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Всі розрахунки відбувалися через Пенсійний калькулятор.

