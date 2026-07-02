Яка буде пенсія, якщо маєш 22 роки стажу
Кількість стажу впливає на суму пенсії. Також від цього показника залежить час, коли громадянин зможе піти на заслужений відпочинок. Яка буде пенсія при стажі 22 роки у 2026, розповідаємо далі.
Яка буде пенсія, якщо маєш офіційний стаж 22 роки?
22 років стажу у 2026 достатньо, щоб вийти на пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.
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Цьогоріч, при 22 роках стажу вийти на заслужений відпочинок можна в 65. Також при розрахунках пенсії врахуємо, що:
- особа мала дохід 15 тисяч гривень;
- йде на пенсію на загальних умовах.
Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор. Якщо спиратися на наведені вище дані, пенсія при 22 роках стажу складе приблизно – 4 тисячі гривень.
Яка буде пенсійна виплата при стажі 22 роки та зарплаті 15 тисяч у 2026 році / Скриншот Пенсійний калькулятор
Нагадаємо, для виходу на пенсію пенсіонер має набути мінімально необхідну кількість стажу. Для кожного віку цей показник різний. Наприклад, аби піти на пенсію в 60 років, у 2026 році потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу. Для 63 років мінімум наразі – 23 роки. А от в 65 буде достатньо 15 років стажу. До 2028 року вимоги для 60 та 63 років будуть змінюватись, вони щорічно зростатимуть.