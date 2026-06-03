Чому іншим пенсіонерам приходить пенсія швидше: ПФУ все пояснив

Пенсійна виплата може виплачуватись у різі дати. Річ у тім, що для цього є визначені терміни. Загалом процес виплати пенсій триває з 4 по 25 числа щомісячно.

Як виплачують пенсії в Україні?

Пенсії в Україні можуть виплачуватись на картку чи через Укрпошту, повідомляє ПФУ.

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Окрім цього, для деяких пенсіонерів доступна доставка пенсії. Її здійснює поштар Укрпошти.

Особам з інвалідністю I групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, за їх письмовими заявами виплата пенсій може проводитись публічним акціонерним товариством Укрпошта з доставкою додому за фактичним місцем проживання/перебування таких осіб,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Спосіб отримання пенсії може впливати на час, коли ця виплата надходить. На банківський рахунок кошти зазвичай зараховуються швидше. А от через Укрпошту цей процес довший саме через механіку того, як на пошті відбувається нарахування виплат.

Ви маєте право змінити спосіб отримання пенсії. Для цього можна:

звернутись у відділення ПФУ;

чи змінити спосіб отримання виплати через вебпортал Пенсійного фонду.

Що ще мають знати українські пенсіонери?