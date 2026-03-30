Яка кількість стажу потрібна, аби вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми кількості стажу, які потрібні для виходу на пенсію відкоригували, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, аби піти на пенсію, потрібно:

щоб вийти на заслужений відпочинок в 60 років у 2026 потрібно мати щонайменше – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки мінімальна кількість – 23 роки страхового стажу;

мінімальна кількість – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 років страхового стажу.

Яка буде пенсія, якщо офіційно пропрацював 42 роки?

Якщо громадянин має 42 роки стажу, він може піти на пенсію у 60 років. Розрахуємо його пенсійну виплату, враховуючи на такі дані:

особа мала дохід 10 тисяч гривень;

йде на пенсію на загальних умовах.

Важливо! Для розрахунків використаємо пенсійний калькулятор.

Якщо спиратися на наведені вищі дані, у 60 років пенсія вийде орієнтовно – 4,7 тисячі гривень.



Яка пенсія, якщо мав зарплату 10 000 гривень і стаж понад 40 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що важливо знати про пенсію зараз?