З пенсії можуть списати до 75%: хто під загрозою в листопаді

Чому пенсію зменшують на 50% / Фото Pexels
Держава має законне право забирати помітну частину щомісячних виплат у деяких літніх українців. Подібні стягнення виникають через формальності, про які багато хто навіть не здогадується.
Чому українці можуть несподівано втратити частину пенсії
Українські пенсіонери ризикують побачити на своїх банківських картках значно менші суми, ніж розраховували. Закон дозволяє державі примусово списувати від 20% до 75% щомісячних нарахувань за борги, приховані доходи або через зміну соціального статусу, про що повідомляє Пенсійний фонд України.
Наприклад, найпоширеніший випадок урізання пенсії на 20% – це поява так званої переплати. Якщо ви вийшли на пенсію, але згодом влаштувалися на офіційну роботу або зареєструвалися як фізична особа-підприємець (ФОП), про це потрібно негайно сповістити ПФУ.
Якщо промовчати й продовжити отримувати виплати як непрацюючий, виникне незаконна переплата коштів. Тоді держава щомісячно автоматично списуватиме до 20% від призначеної суми, доки борг повністю не закриється.
Важливо! Проте якщо помилка в нарахуваннях сталася з вини самого Пенсійного фонду, процедуру повернення мають переглядати в індивідуальному порядку.
Коли списують половину пенсії
Суттєвіше стягнення – до 50% пенсії – застосовують за наявності серйозних невиконаних зобов'язань через органи виконавчої служби. Зокрема, йдеться про:
- несплату аліментів;
- необхідність відшкодування збитків заподіяних здоров'ю чи життю інших людей (через каліцтво чи смерть);
- або інші судові рішення.
Такі відрахування регулює стаття 70 Закону України "Про виконавче провадження".
Хто ризикує втратити 75% пенсії
Найбільше відрахування передбачене для пенсіонерів, які перебувають у спеціалізованих державних установах – наприклад, у будинках для літніх людей, пансіонатах чи психоневрологічних інтернатах. Якщо громадянин переходить на повне державне утримання, йому на руки видають лише 25% від призначеної пенсії. Решту 75% автоматично перераховують закладу для покриття витрат на догляд, харчування та медикаменти.
До слова, щоб не зіткнутися з раптовим скороченням пенсії обов'язково повідомляйте територіальні органи ПФУ протягом 10 днів про будь-які зміни у своєму статусі: початок або припинення трудової діяльності, відкриття чи закриття бізнесу. Це вбереже від виникнення переплат і примусових списань з карток.
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