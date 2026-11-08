З пенсії можуть списати до 75%: хто під загрозою в листопаді

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Чому українці можуть несподівано втратити частину пенсії

Українські пенсіонери ризикують побачити на своїх банківських картках значно менші суми, ніж розраховували. Закон дозволяє державі примусово списувати від 20% до 75% щомісячних нарахувань за борги, приховані доходи або через зміну соціального статусу, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Наприклад, найпоширеніший випадок урізання пенсії на 20% – це поява так званої переплати. Якщо ви вийшли на пенсію, але згодом влаштувалися на офіційну роботу або зареєструвалися як фізична особа-підприємець (ФОП), про це потрібно негайно сповістити ПФУ.

Якщо промовчати й продовжити отримувати виплати як непрацюючий, виникне незаконна переплата коштів. Тоді держава щомісячно автоматично списуватиме до 20% від призначеної суми, доки борг повністю не закриється.

Важливо! Проте якщо помилка в нарахуваннях сталася з вини самого Пенсійного фонду, процедуру повернення мають переглядати в індивідуальному порядку.

Коли списують половину пенсії

Суттєвіше стягнення – до 50% пенсії – застосовують за наявності серйозних невиконаних зобов'язань через органи виконавчої служби. Зокрема, йдеться про:

несплату аліментів;

необхідність відшкодування збитків заподіяних здоров'ю чи життю інших людей (через каліцтво чи смерть);

або інші судові рішення.

Такі відрахування регулює стаття 70 Закону України "Про виконавче провадження".

Хто ризикує втратити 75% пенсії

Найбільше відрахування передбачене для пенсіонерів, які перебувають у спеціалізованих державних установах – наприклад, у будинках для літніх людей, пансіонатах чи психоневрологічних інтернатах. Якщо громадянин переходить на повне державне утримання, йому на руки видають лише 25% від призначеної пенсії. Решту 75% автоматично перераховують закладу для покриття витрат на догляд, харчування та медикаменти.

До слова, щоб не зіткнутися з раптовим скороченням пенсії обов'язково повідомляйте територіальні органи ПФУ протягом 10 днів про будь-які зміни у своєму статусі: початок або припинення трудової діяльності, відкриття чи закриття бізнесу. Це вбереже від виникнення переплат і примусових списань з карток.