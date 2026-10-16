Хто може втратити частину пенсійних виплат

Деякі категорії українських пенсіонерів ризикують отримати на свої рахунки значно менші суми, ніж зазвичай. Виплати можуть урізати через наявні борги, незадекларовані доходи або перебування на повному утриманні держави, повідомляє ПФУ.

коли з пенсії утримують 20%

Найпоширенішою причиною втрати п'ятої частини виплати є виникнення переплати. Це трапляється, якщо пенсіонер вчасно не повідомив Пенсійний фонд України про своє працевлаштування або відкриття фізичної особи-підприємця. У таких ситуаціях надміру виплачені гроші повертають шляхом щомісячного утримання до 20% від пенсії. Водночас якщо помилка сталася з вини самого фонду, процедуру повернення коштів переглядають індивідуально.

чому з пенсії утримують 50%

Стягнення до 50% пенсії застосовують за наявності серйозних зобов'язань. Йдеться про несплату аліментів, відшкодування шкоди через каліцтво чи смерть потерпілого та інші примусові стягнення. Такі відрахування проводять відповідно до статті 70 Закону України "Про виконавче провадження".

коли з пенсії утримують 75%

Окремі правила передбачені для громадян, які перебувають у спеціалізованих державних закладах, наприклад, у пансіонатах чи інтернатах. Якщо людина перебуває на повному державному утриманні, їй виплачують лише 25% призначеної пенсії. Решту 75% коштів автоматично спрямовують на утримання та догляд у закладі.

До слова, розмір середньої пенсії в Україні, станом на 1 жовтня 2026 року – 7 287 гривень. Наразі більшість пенсіонерів – понад 36% отримує від 5 до 10 тисяч гривень щомісяця. А приблизно 2,8 мільйона тих, хто вийшов на пенсію, продовжують працювати.