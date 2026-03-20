Яка буде пенсія в 60, якщо зарплата 20 тисяч гривень

На розмір пенсії впливає дохід, який мала особа. Також грає роль кількість набутого стажу. Яким буде розмір пенсії, якщо мав зарплату 20 тисяч гривень, розповідаємо далі.

Яка кількість стажу потрібна, щоб вийти на пенсію у 2026 році?

У 2026 році мінімуми для виходу на заслужений відпочинок змінилися, повідомляє Пенсійний фонд.

Наразі, аби вийти на пенсію потрібно:

якщо особі 60 років , вона має набути – не менш як 33 роки страхового стажу;

, вона має набути – не менш як 33 роки страхового стажу; 63 роки – щонайменше 23 роки страхового стажу;

– щонайменше 23 роки страхового стажу; 65 років – 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії в 60 при доході 20 тисяч гривень?

Розглянемо ситуацію, де особа набула мінімум, який необхідний для виходу на пенсію у 60 років. Тобто – 33 роки стажу.

До того ж така людина:

мала дохід 20 тисяч гривень;

виходить на пенсію на загальних умовах.

В такому випадку, у 60 років пенсія складатиме приблизно – 7,2 тисячі гривень.



Розмір пенсії при доході 20 тисяч гривень в 60 років / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

