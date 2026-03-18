Яка буде пенсія, якщо маєш стаж 25 років
- Особа з 25 роками стажу може вийти на пенсію у 63 роки, і розрахункова пенсія складатиме приблизно 2,7 тисячі гривень.
- Пенсійний фонд "дотягне" виплату до мінімального значення в 3 406 гривень.
Пенсія визначається не тільки залежно від стажу. Також важливу роль грає дохід, який мала особа. Не варто відкидати й інші фактори, такі як – середня заробітна плата в Україні.
Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?
Кількість стажу впливає на час виходу на заслужений відпочинок, повідомляє Пенсійний фонд.
Станом на 2026 рік, мінімуми для того, аби піти на пенсію такі:
- якщо особа сягнула 60 років, їй потрібно мати – не менш як 33 роки страхового стажу;
- 63 роки – мінімум 23 роки стажу;
- 65 років – 15 років стажу.
Яка пенсія при 25 роках стажу?
При 25 роках стажу, піти на пенсію якнайраніше можна у 63 роки. Окрім цього, під час розрахунків також врахуємо такі фактори:
- особа виходить на пенсію на загальних умовах;
- мала дохід – 10 тисяч гривень.
Якщо враховувати вказані умови, пенсія людини в 63 роки складатиме орієнтовно – 2,7 тисячі гривень.
Яка пенсія при 25 роках стажу і зарплаті 10 000 гривень
Зверніть увагу! Розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.
Водночас в реальності виплата буде більша. Адже ПФУ "дотягне" її до встановленого в Україні мінімального значення. В цьому випадку воно складає – 3 406 гривень. Саме така мінімальна виплата встановлена станом на 2026 рік, повідомляє Пенсійний фонд.
Що важливо знати майбутнім пенсіонерам?
Наразі стаж зараховується, якщо роботодавець сплачує за свого працівника страхові внески, що розміром – не менш як мінімальні. Тобто, ЄСВ.
Не весь час роботи може враховуватись у загальну кількість стажу. Так буває, якщо особа, наприклад, працювала неофіційно.
Пенсія може бути більшою завдяки різним надбавкам та доплатам. Наприклад, за віком. Така доплата надається пенсіонерам старше 70 років, які мають загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні.