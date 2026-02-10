Українці можуть отримати понад 12 тисяч гривень: кому підвищать виплати з 1 березня

В Україні з 1 березня зросте пенсійна виплати для деяких осіб. Іноді допомога становитиме не менше ніж 12 810 гривень на людину.

Для кого зростуть пенсійні виплати?

Мова йде про мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових, повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністрка Збільшуємо мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти захисників. Держава має підтримувати родини тих, хто віддав життя за захист Батьківщини. З 1 березня 2026 року в Україні зросте адресна допомога для родин захисників і захисниць, які віддали життя або зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Отже, з 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата на кожного непрацездатного члена родини (з-поміж батьків, дружин, чоловіків), на одну дитину полеглих та дитині, загиблого, якому замість пенсії призначено державну допомогу, становитиме не менше ніж 12 810 гривень на людину.

Сьогодні для них мінімальна виплата становить 7 800 гривень,

– нагадала Свириденко.

Також зросте мінімальна пенсійна виплати для сімей, де пенсія або державна соціальна допомога призначені на двох та більше членів родини загиблого. Але крім непрацездатних батьків, дружини чи чоловіка.

У таких випадках виплата має бути не менше ніж 10 020 гривень на кожного члена сім’ї, замість чинних 6 100 гривень,

– зазначила Юлія Свириденко.

Важливо! Вже з наступного року – 1 березня 2027 – ці розміри щорічно індексуватимуть.

Нагадаємо, що члени родин загиблих військових мають право на одноразову грошову допомогу. Порядок розподілу грошей визначає закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Але військовослужбовці можуть самостійно визначати, хто та в яких частках отримає допомогу – складають особисте розпорядження. У документі можна вказати будь-кого, але частину допомоги все одно мають право отримати

малолітні;

неповнолітні;

повнолітні непрацездатні діти військовослужбовця;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки.

Зверніть увагу! Кожен з них має право на 50% тієї частки, яка належала б йому, якби не було особистого розпорядження.

Що ще слід знати щодо виплат?