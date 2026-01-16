Пенсія для людей з інвалідністю І групи: скільки мінімально платять в Україні
- Люди з інвалідністю І групи в Україні можуть отримувати пенсії до 17 000 гривень залежно від причини інвалідності.
- Мінімальна пенсія по інвалідності у 2025 році внаслідок війни становить 16 847 гривень.
Люди з інвалідністю І групи можуть розраховувати на найбільші пенсійні виплати, проте їхній розмір залежить також і він причини отримання інвалідності. Наприклад, військові можуть отримувати до 17 000 гривень.
Яка пенсія по інвалідності І групи?
Пенсія по інвалідності – це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (якщо інвалідність не з дитинства). Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія по інвалідності, розмір якої зазвичай нижчий.
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи.
Який розмір пенсії по інвалідності І групи для військових?
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Якщо інвалідність набута у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини):
- I група – 100% сум грошового забезпечення.
Якщо інвалідність набута у зв’язку з проходженням військової служби:
- I група – 70% сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата у 2025 році для осіб з інвалідністю внаслідок війни була така:
- І група – 16 847 гривень.
Що відомо про пенсії в Україні?
Для оформлення пенсії за віком у 2026 році потрібно подати заяву та необхідні документи, такі як паспорт, реєстраційний номер платника податків, трудову книжку, диплом та інші.
Мінімальна пенсія у 2026 році для громадян віком 65 років становитиме 3 458,8 гривні, а максимальна пенсія не перевищуватиме 25 950 гривень.
З 2026 року для отримання пенсії потрібно буде мати не менше 15 років страхового стажу, але без стажу можна отримувати державну соціальну допомогу.
Соціальна допомога визначається як різниця між середньомісячним доходом на особу та прожитковим мінімумом, який у 2026 році становитиме 2 595 гривень.