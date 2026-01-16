Пенсія для людей з інвалідністю І групи: скільки мінімально платять в Україні

Люди з інвалідністю І групи можуть розраховувати на найбільші пенсійні виплати, проте їхній розмір залежить також і він причини отримання інвалідності. Наприклад, військові можуть отримувати до 17 000 гривень.

Яка пенсія по інвалідності І групи?

Пенсія по інвалідності – це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Пенсії призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (якщо інвалідність не з дитинства). Якщо ж стажу немає, призначається соціальна пенсія по інвалідності, розмір якої зазвичай нижчий.

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється у відсотках розміру пенсії за віком:

100% пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи.

Який розмір пенсії по інвалідності І групи для військових?

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Якщо інвалідність набута у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби (захистом Батьківщини):

I група – 100% сум грошового забезпечення.

Якщо інвалідність набута у зв’язку з проходженням військової служби:

I група – 70% сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата у 2025 році для осіб з інвалідністю внаслідок війни була така:

І група – 16 847 гривень.

