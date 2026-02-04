Що робити переселенцю, якщо він не отримав пенсію у січні 2026 року
- У січні 2026 року деякі громадяни не отримали пенсійні та страхові виплати через відсутність своєчасної ідентифікації.
- Пенсійний фонд України надає можливість пройти ідентифікацію онлайн через вебпортал або за допомогою відеоконференцзв'язку.
У січні деякі громадяни не отримали пенсійні та страхові виплати. Зокрема, і діти. Це, імовірно, пов'язано з тим, що вони своєчасно не пройшли ідентифікацію.
Як ВПО можуть продовжувати отримувати пенсію?
Поновити отримання цих виплат можливо, навіть, якщо ви не пройшли своєчасно ідентифікацію, повідомляє Пенсійний фонд.
Читайте також 6 318 гривень від "Теплої зими": чи можуть українці отримати цю виплату у 2026 році
Щоб отримувати виплати у 2026 році пенсіонери і отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України та проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні були до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію,
– повідомляє Пенсійний фонд.
Також важливо, щоб деякі громадяни, сповістили фонд про неотримання виплат від Росії, повідомляє ПФУ. Йдеться про:
- громадян, які проживають на ТОТ;
- або ж тих, хто – виїхали з тимчасово окупованих територій України.
Як можна пройти ідентифікацію зараз?
Пройти ідентифікацію можна декількома способами:
- Онлайн
Для цього потрібно зайти у вебпортал ПФУ. Далі необхідно:
- авторизуватись в особистому кабінеті;
- це потрібно зробити за допомогою КЕП.
Важливо! Покрокову інструкцію в форматі відео ви можете знайти тут.
- За допомогою відеоконференцзв'язку
Аби пройти ідентифікацію таким чином, потрібно попередньо подати заявку. Таким чином визначиться час зустрічі.
Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?
Українські пенсіонери зараз можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Точний час виходу на заслужений відпочинок залежить від того, скільки особа набула стажу.
Розмір пенсії залежить від декількох факторів, зокрема, стажу та доходу. Також грають роль умови виходу на заслужений відпочинок.