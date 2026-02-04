Що робити переселенцю, якщо він не отримав пенсію у січні 2026 року

У січні деякі громадяни не отримали пенсійні та страхові виплати. Зокрема, і діти. Це, імовірно, пов'язано з тим, що вони своєчасно не пройшли ідентифікацію.

Як ВПО можуть продовжувати отримувати пенсію?

Поновити отримання цих виплат можливо, навіть, якщо ви не пройшли своєчасно ідентифікацію, повідомляє Пенсійний фонд.

Щоб отримувати виплати у 2026 році пенсіонери і отримувачі страхових виплат, які тимчасово перебувають за межами України та проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні були до кінця 2025 року пройти фізичну ідентифікацію,

– повідомляє Пенсійний фонд.

Також важливо, щоб деякі громадяни, сповістили фонд про неотримання виплат від Росії, повідомляє ПФУ. Йдеться про:

громадян, які проживають на ТОТ;

або ж тих, хто – виїхали з тимчасово окупованих територій України.

Як можна пройти ідентифікацію зараз?

Пройти ідентифікацію можна декількома способами:

Онлайн

Для цього потрібно зайти у вебпортал ПФУ. Далі необхідно:

авторизуватись в особистому кабінеті;

це потрібно зробити за допомогою КЕП.

Важливо! Покрокову інструкцію в форматі відео ви можете знайти тут.

За допомогою відеоконференцзв'язку

Аби пройти ідентифікацію таким чином, потрібно попередньо подати заявку. Таким чином визначиться час зустрічі.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?