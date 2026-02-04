Что делать переселенцу, если он не получил пенсию в январе 2026 года
- В январе 2026 года некоторые граждане не получили пенсионные и страховые выплаты из-за отсутствия своевременной идентификации.
- Пенсионный фонд Украины предоставляет возможность пройти идентификацию онлайн через вебпортал или с помощью видеоконференцсвязи.
В январе некоторые граждане не получили пенсионные и страховые выплаты. В том числе и дети. Это, вероятно, связано с тем, что они своевременно не прошли идентификацию.
Как ВПЛ могут продолжать получать пенсию?
Возобновить получение этих выплат возможно, даже если вы не прошли своевременно идентификацию, сообщает Пенсионный фонд.
Чтобы получать выплаты в 2026 году пенсионеры и получатели страховых выплат, которые временно находятся за пределами Украины и проживают на временно оккупированных территориях, должны были до конца 2025 года пройти физическую идентификацию,
– сообщает Пенсионный фонд.
Также важно, чтобы некоторые граждане, известили фонд о неполучении выплат от России, сообщает ПФУ. Речь идет о:
- гражданах, которые проживают на ВОТ;
- или же тех, кто – выехали с временно оккупированных территорий Украины.
Как можно пройти идентификацию сейчас?
Пройти идентификацию можно несколькими способами:
- Онлайн
Для этого нужно зайти в вебпортал ПФУ. Далее необходимо:
- авторизоваться в личном кабинете;
- это нужно сделать с помощью КЭП.
Важно! Пошаговую инструкцию в формате видео вы можете найти здесь.
- С помощью видеоконференцсвязи
Чтобы пройти идентификацию таким образом, нужно предварительно подать заявку. Таким образом определится время встречи.
Что еще важно знать пенсионерам сейчас?
Украинские пенсионеры сейчас могут уйти на пенсию, начиная с 60 лет. Точное время выхода на заслуженный отдых зависит от того, сколько лицо приобрело стажа.
Размер пенсии зависит от нескольких факторов, в частности, стажа и дохода. Также играют роль условия выхода на заслуженный отдых.