10 окладів за раз: хто з держслужбовців може отримати таку виплату

Працівники державної служби в Україні мають право на спеціальну допомогу. Ця підтримка складає 10 посадових окладів. Хто має право отримати цю виплату, читайте далі.

Кому з держслужбовців надається ця допомога?

Питання надання цієї державної допомоги регулюється статтею 37 закону № 3723-XII "Про державну службу".

Читайте також До 16% прибутку: скільки можна заробити на військових облігаціях у 2026 році

Вказана виплата надається при виході на пенсію за віком. Проте, якщо відбувається дотримання вимог, відносно наявності визначеної кількості стажу на державній службі.

Важливо! Наразі, щоб претендувати на таку виплату, особа має набути стаж на державній службі – мінімум 10 років.

Грошова допомога, виплачена державному службовцю при виході на пенсію, не є базою для нарахування єдиного внеску,

– вказує податкова.

Йдеться саме про єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тобто, ЄСВ, вказує ДПС.

Зверніть увагу! Наразі ЄСВ сплачує роботодавець. Цей внесок не може бути менше мінімального. Мінімум вираховується за формулою – 22% від мінімалки.

Чому держслужбовець не отримує 10 окладів?