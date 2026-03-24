Яка буде пенсія у 2026 році, якщо зовсім не маєш стажу

Кількість набутого стажу впливає на час виходу на заслужений відпочинок. Також від цього показника залежить розмір пенсії. Яка буде виплата, якщо не маєш достатньо стажу, читайте далі.

Яка кількість стажу потрібна, аби піти на пенсію у 2026 році?

Мінімум стажу для виходу на пенсію залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

У 2026 році ці показники були відкориговані. Наразі вони такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати не менш як – 33 роки страхового стажу;

у 63 роки – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Яким буде розмір пенсії, якщо стажу недостатньо?

Особа, яка в 65 років не встигла набути достатньо стажу – щонайменше 15 років, не має права на пенсію. Їй може бути призначена спеціальна допомога. Саме цю виплату часто називають соціальною пенсією.

Аби отримати таку допомогу, особа має відповідати низці умов, повідомляє Кабмін. Зокрема, не працювати.

Соціальна допомога призначається у розмірі 30% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність та з урахуванням доплати не може бути меншою за 100% зазначеного прожиткового мінімуму,

– йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у 2026 році розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб змінився. Він зріс до 2 595 гривень.

