Чому частина українців не зможе вийти на пенсію у 60 років

Наразі українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Йдеться про ситуацію ,коли вихід на заслужений відпочинок відбуватиметься на загальних умовах.

Що потрібно, аби піти на пенсію в 60 років?

Аби піти на пенсію в 60 років, необхідно набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.

Станом на 2026, мінімальна вимога складає – 33 роки страхового стажу. У наступні роки цей мінімум зростатиме. Це відбуватиметься до 2028 року, згідно з Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тобто, у подальші роки вимоги будуть такі:

у 2027 році мінімум стажу для виходу на пенсію в 60 років вже складатиме – 34 роки страхового стажу;

у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Чи можна піти на пенсію з меншою кількістю стажу?

Якщо ви набули менше стажу, можна піти на пенсію пізніше. Станом на 2026 рік, вимоги такі:

для виходу на пенсію в 63 роки , потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу;

, потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу; в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, вимоги для виходу на пенсію в 63 роки також будуть змінюватись до 2028. Вони щорічно зростатимуть.

А от для 65 років мінімум буде такий же. Тобто, 15 років страхового стажу.

Чи можна піти на пенсію до 60 років?