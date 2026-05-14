14 травня, 08:45
Чому частина українців не зможе вийти на пенсію у 60 років

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Для виходу на пенсію в 60 років у 2026 році потрібно мати 33 роки страхового стажу.
  • Для пенсії в 63 роки у 2026 році потрібно мати 23 роки стажу, а в 65 років – 15 років стажу.
Наразі українці можуть піти на пенсію, починаючи з 60 років. Йдеться про ситуацію ,коли вихід на заслужений відпочинок відбуватиметься на загальних умовах.

Що потрібно, аби піти на пенсію в 60 років?

Аби піти на пенсію в 60 років, необхідно набути достатньо стажу, повідомляє ПФУ.

Станом на 2026, мінімальна вимога складає – 33 роки страхового стажу. У наступні роки цей мінімум зростатиме. Це відбуватиметься до 2028 року, згідно з Законом України від 9 липня 2003 №1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Тобто, у подальші роки вимоги будуть такі:

  • у 2027 році мінімум стажу для виходу на пенсію в 60 років вже складатиме – 34 роки страхового стажу;
  • у 2028 році – 35 років страхового стажу.

Чи можна піти на пенсію з меншою кількістю стажу?

Якщо ви набули менше стажу, можна піти на пенсію пізніше. Станом на 2026 рік, вимоги такі:

  • для виходу на пенсію в 63 роки, потрібно мати щонайменше – 23 роки страхового стажу;
  • в 65 років – 15 роки страхового стажу.

Зауважимо, вимоги для виходу на пенсію в 63 роки також будуть змінюватись до 2028. Вони щорічно зростатимуть. 

А от для 65 років мінімум буде такий же. Тобто, 15 років страхового стажу.

Чи можна піти на пенсію до 60 років?

  • Піти на пенсію до 60 років можливо. Йдеться про вихід на заслужений відпочинок за вислугою років. 

  • Аби вийти на пенсію раніше, особа має працювати у певній сфері. Наприклад, бути медиком чи артистом. До того ж їй необхідно для цього набути достатньо стажу. Зауважимо, вихід на пенсію до 60 років можливий і для військовослужбовців. 

  • Аби вийти на таку пенсію, потрібно враховувати низку нюансів. Зокрема, те, що пенсія за вислугою років призначається лише після звільнення з посади, що дає право на неї.

