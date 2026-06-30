Виходити на пенсію стане ще важче: які зміни відбудуться до 2028 року

Вимоги до кількості стажу будуть змінюватись. Мінімуми, які потрібно набути зростатимуть. Йдеться саме про показники для 60 та 63 років.

Як будуть змінюватись вимоги до кількості стажу?

Мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку, повідомляє Пенсійний фонд.

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Зараз показники такі:

для виходу на пенсію в 60 років, мінімум – 33 роки страхового стажу;

в 63 роки – 23 роки страхового стажу;

в 65 років – 15 років страхового стажу.

Уже у 2027 році показники будуть такі:

аби піти на пенсію в 60 років, мінімум складатиме вже – 34 роки страхового стажу;

в 63 роки – 24 роки страхового стажу.

У 2028 році мінімуми зростуть так:

щоб піти на пенсію в 60 років, мінімум буде – 35 років страхового стажу;

в 63 роки – 25 років страхового стажу.

А от для 65 років показник поки буде без змін. Тобто, він і надалі складатиме – 15 років страхового стажу.

Нагадаємо, кількість стажу впливає не тільки на час виходу на заслужений відпочинок. Також від цього значення залежить розмір пенсійної виплати. Наразі формула для розрахунку пенсії: П = Зп × Кс × Кз. Тобто, важливу роль також грають: дохід особи, середня заробітна плата в Україні за 3 календарні роки, що передують року звернення.