Існує інший спосіб отримання пенсії: важлива інформація для пенсіонерів

Наразі українські пенсіонери мають право отримувати пенсію двома способами. Частині громадян надходять кошти на банківську картку. Інші отримують гроші через "Укрпошту".

Як змінити спосіб отримання пенсії?

Змінити спосіб отримання пенсії можна у будь-який момент, повідомляє ПФУ.

Це реально зробити декількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі ПФУ;

онлайн через вебпортал ПФУ;

Важливо! Аби здійснити зміни онлайн, потрібно скористатися кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

У випадку, коли пенсіонер отримує кошти через банк, він має право змінити спосіб отримання виплати через представника установи уповноваженого банку.

Якщо заява про виплату пенсії або грошової допомоги надається до органу Пенсійного фонду особисто, то до заяви в обов'язковому порядку надається паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує її вік,

– вказує ПФУ.

При зверненні онлайн, необхідно додати копію вказаного документу. Наприклад, паспорту.

Зауважимо, що скан-копії мають чіткими:

до того ж вони мають містити повний текст документа;

а також – його реквізити.

Цікаво, що за статистикою ПФУ в Україні наразі отримує пенсію – 10,2 мільйона осіб. Більшість громадян мають виплату за віком – 72,76% від загальної кількості.

Що відбувається з пенсіями в Україні у 2026 році?