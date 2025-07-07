Кто такой Педро Паскаль

Педро Паскаль много лет работал как в театре, так и на экране. Одной из его первых телевизионных ролей стало появление в сериале "Баффи - истребительница вампиров", пишет 24 Канал со ссылкой на Parade.

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Впоследствии он сыграл в таких проектах, как "Хорошая жена", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Батькивщина", "Менталист" и многих других. Настоящий прорыв произошел после появления Паскаля в роли Оберина Мартелла в четвертом сезоне "Игры престолов".

Хафтор Бьорнссон и Педро Паскаль на премьере восьмого сезона "Игры престолов" / Фото Getty Images

Затем были роли в сериале "Нарко", а также участие в таких фильмах, как "Бюро корректировки", "Выравниватель 2", "Kingsman: Золотое кольцо". Главные звездные роли Паскаля – в сериале "Мандалорец" и в проекте "Последние из нас".

Интересно! В июле 2025 года Паскаль появится на экранах в роли Рида Ричардса в фильме "Фантастическая четверка" от Marvel.

Состояние Педро Паскаля

По состоянию на 2025 год его состояние оценивается примерно в 10 миллионов долларов. Из них 4,5 миллиона долларов он заработал за участие в первом сезоне "Последние из нас".