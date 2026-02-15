Експерти розповіли в що потрібно інвестувати, аби отримувати пасивний дохід у 2026 році

В Україні доволі обмежений ринок інвестицій. Додаткову складність створюють фактор війни та валютні обмеження НБУ. Куди саме інвестувати, аби заробляти, читайте далі.

Куди варто вкладати гроші, щоб отримувати дохід?

У розмові з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вказав, що найбільш привабливими для вкладень зараз є гривневі ОВДП.

Довідка: ОВДП – державні цінні папери, що розмішені на внутрішньому фондовому ринку. Фактично, ви, завдяки їм, даєте державі в борг, а вона зобов'язується це повернути з відсотками.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Зараз є пропозиції на ринку по довгострокових ОВДП на рівні десь 17% річних на термін до 2028 та 2029 років. Натомість гривневий депозит не надає таких відсотків. Крім того, за ним зберігається податок на прибуток та військовий збір.

Тобто, основними перевагами ОВДП є:

відсутність податку на прибуток;

а також висока дохідність.

Зауважимо, що нещодавно НБУ відкоригував облікову ставку. Її знизили з 15,5% до 15%. Це вплинуло на інші показники, зокрема, дохідність за вкладами, повідомляє регулятор.

Своєю чергою, економіст Ярослав Жаліло у коментарі 24 Каналу вказав, що все залежить від інфляції. Наразі рік лише почався і це значення спрогнозувати важко.

Також, на думку Жаліло, потрібно враховувати надзвичайно складну ситуацію в енергетиці країни. Адже це провокує додаткові витрати.

Ярослав Жаліло Кандидат економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень У будь-якому разі потрібно обирати інструменти, які даватимуть стабільний дохід, а сама дохідність буде вищою, аніж інфляція. В теперішніх умовах це два основних варіанти – купівля ОВДП та гривневий депозит. Річ у тім, що валютні депозити в Україні під дуже низькими відсотками.

Жаліло також відзначив, що інвестування у дорогоцінні метали не є надзвичайно ефективним методом. Адже наразі спостерігається пікове зростання їх вартості. Після цього, імовірно, відбудеться певне зниження або варто чекати плато.

Гарантувати, що під час цього піку вартості треба купувати золото, а потім через рік, припустимо, воно подорожчає ще й перекриє інфляцію, я не ризикну,

– каже Жаліло.

Що ще важливо знати про інвестиції зараз?