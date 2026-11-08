Пасивний дохід: як забезпечити стабільний заробіток без щоденної праці

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Які є види нетрудових доходів

Експерти освітньої платформи НБУ "Гаразд" пояснюють, що пасивний дохід – це грошові надходження, які не потребують щоденної праці. Існує чимало способів отримувати такі кошти, однак вибір залежить від особистих можливостей, наявних ресурсів та фінансових цілей. Традиційно виділяють два основні напрямки.

По-перше, інвестування , яке передбачає вкладення капіталу в різноманітні фінансові інструменти. Це може бути нерухомість, цінні папери або ж навіть готовий бізнес, який приноситиме вам дивіденди як співвласнику.

, яке передбачає вкладення капіталу в різноманітні фінансові інструменти. Це може бути нерухомість, цінні папери або ж навіть готовий бізнес, який приноситиме вам дивіденди як співвласнику. По-друге, інтелектуальна власність, тобто створення власного продукту. Книга, пісня, картина, навчальний курс, запатентований винахід чи інноваційна технологія неодмінно стануть способом заробітку, якщо інші люди купуватимуть їх або платитимуть за право використання.

Зверніть увагу! Обираючи джерело пасивного доходу, варто врахувати розмір початкових вкладень, рівень ризику й термін окупності інвестицій. Не менш важливими є ліквідність активу, тобто можливість швидко продати його без суттєвих втрат, а також здатність не знецінюватися з плином часу.

Як обрати фінансові інструменти

Отже, найпоширенішим способом отримання пасивного заробітку є інвестиційна діяльність. Правильно обрані фінансові інструменти дають змогу не лише примножити заощадження, але й захистити їх від негативного впливу інфляції. Однак важливо пам'ятати: що вища потенційна дохідність, то більший ризик втратити вкладені кошти. Залежно від цього умовно виділяють три категорії.

Низький рівень ризику. Найбезпечнішими традиційно вважають банківські депозити й державні цінні папери, які гарантують помірну дохідність і підходять прихильникам консервативної стратегії "тихіше їдеш – далі будеш". Середній рівень ризику. До цього виду належать акції найбільших і добре відомих компаній, так звані "блакитні фішки", а також облігації місцевих органів влади та великих корпорацій. Вони здатні приносити вищий прибуток, проте вартість залежить від ринкової ситуації та фінансового стану емітента. Високий рівень ризику. Найбільшу потенційну дохідність можуть забезпечувати вкладення у венчурні фонди, стартапи та інноваційні проєкти. Водночас значною є ймовірність втрат, особливо якщо йдеться про компанії на межі банкрутства. Додаткову невизначеність створюють інструменти зі змінною ставкою, оскільки їхній майбутній прибуток складніше передбачити.

Зрештою, навіть найперспективніші вкладення не застраховані від непередбачуваних обставин. Саме тому фахівці радять дотримуватися принципу диверсифікації, себто розподіляти капітал між різними активами.