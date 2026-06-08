Монети НБУ, які стали "хітом": експерт назвав екземпляри для вигідних інвестицій

Фінансові аналітики кажуть, що заробляти на нумізматичному ринку можливо, але для цього треба знатися у сфері. Водночас важливо обирати вигідні для інвестицій монети.

На яких монетах можна заробити на влітку?

Про те, в які монети найкраще інвестувати, у блозі для "Мінфіну" пише Олексій Козирєв, фінансовий аналітик.

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Експерт зазначає, що на нумізматиці можна заробити. Але потрібно розумітися на темі. Зокрема інвестиції в пам'ятні монети не завжди вимагають значних витрат. Однак це теж залежить від випадку.

Олексій Козирєв також розповідає про топ-5 монет з останніх продажів, які швидко здорожчали після початку продажів та закріпилися в сегменті швидких інвестицій для колекціонерів.

Монета "65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка" у сувенірній упаковці, номінал – 5 гривень

Її ввели в обіг 21 травня 2026 року.

Для колекціонерів монета цікава через те, що, як для виробів із нейзильберу, у неї не дуже великий тираж. Для інвесторів же інтерес представляє Шевченківська тематика, яка завжди є популярною в Україні та за її межами, у місцях великих українських діаспор,

– пояснив Козирєв.

Зокрема фінансовий аналітик зазначив, що через підвищений попит монету швидко розкупили. Стартова ціна – 201 гривня, хоча вже за кілька днів вартість зросла щонайменше в 1,5 – 2 рази від суми вкладень.



Монета "65-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка" / Скриншот з сайту "Мінфін"

Монета "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри" у сувенірній упаковці, номінал – 2 гривні

Цю монету ввели в обіг 20 травня 2026 року. Щоправда, продаж стартував одночасно з попередньою монетою – 26 травня.

Козирєв додає, що в інтернет-магазині НБУ цю монету продали за лічені хвилини. Ціна – 204 гривні.

Великий інтерес від колекціонерів та інвесторів відповідно позначився на ціні на вторинному (нумізматичному) ринку.



Монета "100-річчя дня пам'яті Симона Петлюри" / Скриншот з сайту "Мінфін"

Монета "Український авангард. Олександра Екстер", номінал – 10 гривень

Це монета зі срібла (31,1 грама чистого срібла), яку випустили 22 травня та виставили на продаж 2 червня.

Розібрали її відносно швидко, попри досить великий початковий тираж, вартість монети в 9 252 гривні за штуку і ліміт по 1 штуці "в руки",

– акцентував Олексій Козирєв.

Водночас він додав, що в перший день продажів від НБУ монета відразу ж з'явилася на вторинному ринку. Однак коштувала 11 500 – 13 000 гривень.



Монета "Український авангард. Олександра Екстер" / Скриншот з сайту "Мінфін"

Монета "Абсолютний" у сувенірній упаковці, номінал – 5 гривень

Інтерес до монети повернувся після перемоги Олександра Усика у бою з Ріко Верховеном 23 травня 2026 року.

Тоді загалом з'явилась цікавість до теми спорту в нумізматиці. Тож, у результаті монета "Абсолютний", яку випустили ще 2024 року, знову пішла вгору в ціні.



Монета "Абсолютний" / Скриншот з сайту "Мінфін"

Монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр", номінал – 5 гривень

Вона має великий інтерес серед колекціонерів, тому цінник на неї тримається в межах 2 тисяч гривень. Буває навіть вище. Хоча початкова ціна в економваріанті (без сувенірної упаковки, просто у холдері) – близько 190 гривень.



Монета "Чорнобиль. Відродження. Зубр" / Скриншот з сайту "Мінфін"

Що потрібно знати про нові українські монети?

Олексій Козирєв також зазначив, що найближчим часом мають з'явитись нові "хіти" червня:

монета "Українські народні казки. Кирило Кожум'яка" у нейзильбері, тиражем до 75 тисяч штук, номінал – 5 гривень;

монета "30 років Конституції України" зі срібла, тиражем до 10 тисяч штук, номінал – 10 гривень.

Нагадаємо, що 28 травня НБУ презентував нову монету. Її присвятили 35-річчю становлення системи господарських судів.