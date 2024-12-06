Нові пам'ятні монети від НБУ

Національний банк України створив нові пам'ятні монети з нагоди Дня Збройних Сил України. Монети отримали назву “Ні куля, ні шабля!”. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

Варте уваги Трамп спровокував найбільш завантажений місяць на біржі США з 2000 року

Натхненням для нових пам'ятних монет стали козаки-характерники, які були воїнами Запорозької Січі. Згідно з легендами, вони володіли магічними силами. Очільник НБУ Андрій Пишний зробив таку заяву про пам'ятні монети:

Вони захищатимуть сучасних захисників та захисниць України від ворожих підступів, щоб ні вогонь, ні вода, ні шабля, ні куля не вразили їх.

Пам'ятні монети "Ні куля, ні шабля!" номіналом 5 гривень та 10 гривень ввели в обіг 4 грудня. Ці монети входять до серії "Збройні Сили України".

Пам'ятні монети НБУ / Фото Нацбанк

Банкір додав, що українські воїни як предки-козаки демонструють відвагу та виняткову стійкість у боротьбі за Україну. Андрій Пишний презентував пам'ятні монети "Ні куля, ні шабля!" напередодні Дня Збройних Сил України на зустрічі з військовими у рамках робочого візиту на Схід України.