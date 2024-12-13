НБУ випустив монету нестандартної форми, аби відзначити важливі успіхи України: перше фото

Національний банк України представ нову пам'ятну монету. Її головна особливість – це незвична форма.

НБУ випустив унікальну пам'ятну монету

Український Нацбанк випустив монету "Цифрова держава". Її присвятили досягненням України в сфері цифровізації та інновацій. Проте ця монета має важливу відмінність. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Річ у тому, що монета "Цифрова держава" має квадратну форму. Для цього обрали монети з номіналом 10 гривень, яку виготовили зі срібла 999 проби. Тираж нової пам'ятної монети обмежений. Йдеться про всього 7 500 штук.

Пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк

Дизайн нової пам'ятної монети створив художник Андрій Сагач. Усі охочі зможуть придбати монету з 9 січня 2025 року. Вона буде доступна в інтернет-магазині НБУ або в низці українських банків: