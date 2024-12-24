НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету: перше фото

Український Нацбанк представив нову пам'ятну монету. На заході були присутні глава НБУ Андрій Пишний та перша леді України Олена Зеленська.

Нова пам'ятна монета від НБУ

Національний банк України презентував ще одну пам'ятну монету, яка отримала назву "Безбар’єрність". Презентацію монети провели під час зустрічі спільноти “Бізнес без бар’єрів”. Про це пише 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Монети ввели в обіг 23 грудня. Її номінал – 5 гривень. Монету виготовили з нейзильберу. Тираж нової пам'ятної монети становить до 30 000 штук у сувенірному пакованні.

Нова пам'ятна монета НБУ / Фото Нацбанк

Над дизайном монети працювала художниця Ольга Дегтярьова. Ось ключова інформація про дизайн пам'ятної монети: