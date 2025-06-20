В Україні з'явились незвичні монети: який вони мають вигляд і хто на них зображений

Національний банк України випустив у обіг дві пам’ятні монети, присвячені письменникам Миколі Хвильовому та Юліану Шполу. Вони започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20 – 30-х роках XX століття дали імпульс для розвитку української культури.

Що відомо та як виглядає монета, присвячена Миколі Хвильовому

Номінал присвячених Миколі Хвильовому та Юліану Шполу монет дорівнює 5 гривень, а купити їх можна за 177 та 176 гривень відповідно, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтернет-магазин НБУ.

Микола Хвильовий (справжнє ім'я – Фітільов) – видатний діяч українського культурного відродження, один з основоположників постреволюційної прози, поет і публіцист.

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Реверс монети, присвяченої Миколі Хвильовому / Фото НБУ

На реверсі монети на дзеркальному фоні зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Композиція символізує боротьбу митця з тоталітарною системою: його обличчя немов заточене серед кам'яних брил, що уособлюють спроби режиму стерти пам'ять про нього.

Аверс монет, присвячених Миколі Хвильовому та Юліану Шполу / Фото НБУ

На аверсі монети стилізовано подано слово "СЛОВО" – назву харківського літературного осередку 1930-х років. У фактурі літер вгадуються колоски озимої пшениці, що символізують молоде покоління митців, чиї життя та творчість були знищені тоталітарною владою.

Що відомо та як виглядає монета, присвячена Юліану Шполу

Юліан Шпол (справжнє ім'я – Михайло Яловий) – український письменник, поет, драматург і кіносценарист, одна з ключових фігур літературного життя 1920-1930-х років. Він очолював ВАПЛІТЕ (Вільну академію пролетарської літератури) і був автором першого українського формалістичного роману – "Золоті лисенята".

Реверс монети, присвяченої Юліану Шполу / Фото НБУ

На реверсі монети на дзеркальному фоні представлено стилізований портрет Юліана Шпола, який поступово піддається корозії часу та забуття, але не зникає повністю, символізуючи незнищенну спадщину митця. Аверс ідентичний монеті, присвяченій Хвильовому.