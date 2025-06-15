Нацбанк продає особливі золоті монети: хто на них зображений і скільки коштують

Національний банк України продає унікальну золоту монету номіналом 200 гривень. Вона присвячена пам`яті видатного українського поета, художника та мислителя Тараса Шевченка.

Що відомо про пам'ятну монету

Попри те, що номінал монети дорівнює 200 гривень її вартість становить 80 828 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на інтернет-магазин НБУ.

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Втім, така ціна не повинна дивувати, адже монета містить 15,5 грамів золота 900 проби.

Важливо! Продаж лімітований: один покупець може придбати не більше чотирьох монет, а на складі залишилося лише 711 екземплярів.

Як вигляд має аверс монети

На аверсі монети, в центрі декоративного кільця з візерунка у вигляді намиста, розміщений малий Державний герб України, обрамлений гілками калини. Над гербом вказано дату карбування — 1996 рік.

На аверсі монети зображений малий Державний герб України / Фото НБУ

Як виглядає реверс монети

Реверс монети прикрашає портрет Тараса Шевченка, під яким можна побачити його автограф. Поруч зображений кобзар, який співає під супровід хлопчика-поводиря біля сільської хати.

Реверс монети демонструє портрет Тараса Шевченка та хлопчика-поводиря біля сільської хати / Фото НБУ