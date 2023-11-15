Ціни на паладій впали до найнижчого показника за п‘ять років

На останніх торгах грудневі ф‘ючерси на паладій впали в ціні до 950 доларів за унцію. Такий показник востаннє фіксували восени 2018 року.

Причина у зниженні попиту

Загалом від початку жовтня паладій здешевів на 20%. Справа в тому, що у 2024 році очікується профіцит цього металу, а попит на нього зменшується внаслідок активного виробництва електромобілів.

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Паладій використовується у виробництві автомобільних двигунів, точніше — каталізаторів, шо нейтралізують викиди.

Виробництво електромобілів — не єдина причина зниження попиту на метал. Після зростання ціниу 2022 році в автомобілях з паливними двигунами каталізатори почали виготовляти з порівняно дешевшої платини.

Які прогнози

Нині ф'ючерси на паладій майже зрівнялись у ціні з платиною — січневий ф'ючерс на неї коштує близько 860 доларів.

Здешевіння паладію відбуватиметься і далі, якщо продажі електрокарів зростуть до 18% цього року і більш ніж до 20% наступного року.

Загалом, за всі часи від максимальної ціни паладію в 3 440 доларів у 2014 році, його вартість впала на майже 70%.

А тим часом, компанія Metals Focus прогнозує, що у 2023 році запаси паладію будуть на рівні близько 11,64 мільйона унцій. Якщо цьогоріч на ринку спостерігався дефіцит паладію в обсязі 200 тисяч унцій, то наступного року надлишок прогнозують в обсяці 300 тисяч унцій.