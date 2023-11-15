Причина в понижении спроса

В целом с начала октября палладий подешевел на 20%. Дело в том, что в 2024 году ожидается профицит этого металла, а спрос на него уменьшается. в результате активного производства электромобилей.

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Палладий используется в производстве автомобильных двигателей, точнее — катализаторов, нейтрализующих выбросы.

Производство электромобилей — не единственная причина снижения спроса на металл. После роста цены в 2022 году в автомобилях с топливными двигателями катализаторы начали изготавливать из сравнительно более дешевой платины.

Заметьте! Сейчас фьючерсы на палладий почти сравнялись в цене с платиной — январский фьючерс на нее стоит около 860 долларов.

Какие прогнозы

Удешевление палладия будет происходить и дальше, если продажи электрокаров возрастут до 18% в этом году и более чем до 20% в следующем году.

Важно! В общем, за все времена от максимальной цены палладия в 3440 долларов в 2014 году, его стоимость упала почти на 70%.

Между тем, компания Metals Focus прогнозирует, что в 2023 году запасы палладия будут на уровне близко. 11,64 миллиона унций. Если в этом году на рынке наблюдался дефицит палладия в объеме 200 тысяч унций, то в следующем году переизбыток прогнозируют в объеме. 300 тысяч унций.