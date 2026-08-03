5000 гривень для першокласників: в Україні повернули "Пакунок школяра"
Цьогоріч в Україні діятиме програма "Пакунок школяра". Вперше вона запрацювала ще у 2025 році. Основна ціль цієї програми – допомогти батькам зібрати дитину в школу.
Хто може отримати "Пакунок школяра"?
"Пакунок школяра" цьогоріч передбачає суму – 5 000 гривень. Як йдеться у повідомленні в Дії, ці кошти можна витратити на:
- закупку канцтоварів;
- закупку книг;
- шкільного приладдя;
- одягу;
- взуття.
Подати заявку на цю допомогу можуть:
- один з батьків майбутнього першокласника;
- законний представник дитини (він має бути громадянином України);
- усиновлювач.
Зауважимо, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ця програма також доступна. Заявку, в цьому випадку, має подати законний представник у сервісному центрі ПФУ.
Аби звернутись за "Пакунком школяра" через "Дію" потрібно:
- авторизуватись у застосунку "Дія";
- обрати сервіс "Допомога від держави";
- обрати пункт "Пакунок школяра";
- обрати дитину, яка йде у перший клас;
- заповнити заявку;
- відкрити Дія.Картку, якщо ще її не маєте, зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини".
Наразі допомога "Пакунок школяра" діє на всій території України. Нею можна скористатися не тільки в офлайн магазинах, а і при розрахунках онлайн. Умовою є те, що у торгових точок мають бути відповідні MCC-коди для продажу шкільного приладдя, дитячого одягу й взуття.
До слова, відкривається Дія.Картка в одному з уповноважених банків. Наразі це Monobank, "Приватбанк", А-Банк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.
Водночас держава надає змогу отримати кошти за "Пакунок малюка" і іншим чином. Зокрема на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Його має відкрити ПФУ.