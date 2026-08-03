5000 гривень для першокласників: в Україні повернули "Пакунок школяра"

Цьогоріч в Україні діятиме програма "Пакунок школяра". Вперше вона запрацювала ще у 2025 році. Основна ціль цієї програми – допомогти батькам зібрати дитину в школу.

Хто може отримати "Пакунок школяра"?

"Пакунок школяра" цьогоріч передбачає суму – 5 000 гривень. Як йдеться у повідомленні в Дії, ці кошти можна витратити на:

закупку канцтоварів;

закупку книг;

шкільного приладдя;

одягу;

взуття.

Подати заявку на цю допомогу можуть:

один з батьків майбутнього першокласника;

законний представник дитини (він має бути громадянином України);

усиновлювач.

Зауважимо, для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, ця програма також доступна. Заявку, в цьому випадку, має подати законний представник у сервісному центрі ПФУ.

Аби звернутись за "Пакунком школяра" через "Дію" потрібно:

авторизуватись у застосунку "Дія";

обрати сервіс "Допомога від держави";

обрати пункт "Пакунок школяра";

обрати дитину, яка йде у перший клас;

заповнити заявку;

відкрити Дія.Картку, якщо ще її не маєте, зі спеціальним рахунком "Турбота для дитини".

Наразі допомога "Пакунок школяра" діє на всій території України. Нею можна скористатися не тільки в офлайн магазинах, а і при розрахунках онлайн. Умовою є те, що у торгових точок мають бути відповідні MCC-коди для продажу шкільного приладдя, дитячого одягу й взуття.

До слова, відкривається Дія.Картка в одному з уповноважених банків. Наразі це Monobank, "Приватбанк", А-Банк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Водночас держава надає змогу отримати кошти за "Пакунок малюка" і іншим чином. Зокрема на спеціальний рахунок в Ощадбанку. Його має відкрити ПФУ.