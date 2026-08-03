Кто может получить "Пакет школьника"?

"Пакет школьника" в этом году предусматривает сумму в размере 5 000 гривен. Как говорится в сообщении в "Дия", эти средства можно потратить на:

покупку канцелярских товаров;

покупку книг;

школьных принадлежностей;

одежду;

обувь.

Подать заявку на эту помощь могут:

один из родителей будущего первоклассника;

законный представитель ребенка (он должен быть гражданином Украины);

усыновитель.

Отметим, что для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, эта программа также доступна. Заявку в этом случае должен подать законный представитель в сервисном центре ПФУ.

Чтобы обратиться за "Пакетом школьника" через приложение "Дия", необходимо:

авторизоваться в приложении "Дия";

выбрать сервис "Помощь от государства";

выбрать пункт "Набор школьника";

выбрать ребенка, который идет в первый класс;

заполнить заявку;

открыть "Дия.Картку", если у вас ее еще нет, со специальным счетом "Забота о ребенке".

В настоящее время помощь "Пакет школьника" действует на всей территории Украины. Ею можно воспользоваться не только в офлайн-магазинах, но и при оплате онлайн. Условием является то, что у торговых точек должны быть соответствующие MCC-коды для продажи школьных принадлежностей, детской одежды и обуви.

К слову, открыть "Дия.Картку" можно в одном из уполномоченных банков. На данный момент это Monobank, "Приватбанк", А-Банк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.

В то же время государство предоставляет возможность получить средства по программе "Пакет школьника" и другим способом. В частности, на специальный счет в Ощадбанке. Его должен открыть ПФУ.