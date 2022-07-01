Гірше, ніж очікували: на скільки й чому впав ВВП США у першому кварталі 2022 року

США на сьогодні є країною із найпотужнішою економікою у світі. Проте у 2022 році все більше країн стикаються із потужними викликами у цій сфері. Як для США завершився перший квартал поточного року – читайте далі.

Американська економіка у першому кварталі 2022 року скоротилася на 1,6% у річному розрахунку. Це сталося вперше з другого кварталу 2020 року, повідомило Бюро економічного аналізу США.

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Актуальні дані

Повідомляють, що перш за все йдеться про менший ніж прогнозували відсоток витрат на товарно-матеріальні записи підприємств та інвестицій у житло. Зростання споживчих витрат лише частково компенсувало вище згадану динаміку.

Протягом перших трьох місяців 2022 року негативну на економічну ситуацію впливала нова хвиля коронавірусу, яка була пов'язана зі штамом омікрон. Це призвело до збереження різних обмежень та збоїв для бізнесу. Тоді як програми підтримки від уряду або підходили до завершення, або скорочувалися. Зокрема, йдеться про:

пільгові кредити для підприємців,

соціальні виплати для домогосподарств.

Усі ці фактори ще більше шкодили економічному росту. Натомість широке скорочення обсягів експорту, державних витрат й комерційних запасів разом зі збільшенням імпорту сприяло загальному падінню, згідно з даними уряду.

Загальне падіння різко контрастує з кращим, ніж очікували, зростанням економіки на 6,9% у четвертому кварталі 2021 року. Це був найпотужніший стрибок за майже 40 років. Частково цій тенденції сприяло стрімке зростання експорту та збільшення інвестицій у запаси зі сторони автодилерів.

На що варто звернути увагу

Загалом економісти передбачають повернення до зростання у новому кварталі, тим самим уникають двох поспіль кварталів із негативною динамікою ВВП, що в принципі свідчить про технічну рецесію.

Що таке рецесія Це фаза економічного циклу, під час якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.

Водночас все більше експертів говорять про рецесію як досить ймовірний сценарій у 2023 році. Наприклад, аналітики S&P Global Ratings заявили, що агресивна політика Федеральної резервної системи США щодо боротьби зі стрімким зростанням цін призведе до низьких темпів економічного зростання цього року та підвищує ризик виникнення рецесії. Прогнози від експертів:

У S&P оцінюють шанси на рецесію у 2023 році на рівні 40%;

рецесію у 2023 році на рівні Це більше, ніж прогноз від Morgan Stanley, де вважають, що ця можливість реальна на 35%.

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