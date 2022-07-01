Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на 1,6% в годовом расчете. Это произошло впервые со второго квартала 2020 года, сообщило Бюро экономического анализа США.

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Актуальные данные

Сообщают, что, прежде всего, речь идет о меньшем, чем прогнозировали проценте расходов на товарно-материальные записи предприятий и инвестиций в жилье. Рост потребительских расходов лишь частично компенсировал вышеупомянутую динамику.

В первые три месяца 2022 года негативную на экономическую ситуацию влияла новая волна коронавируса, которая была связана со штаммом омикрон. Это привело к сохранению различных ограничений и сбоев для бизнеса. В то время как программы поддержки от правительства либо подходили к завершению, либо сокращались. В частности, речь идет про:

льготные кредиты для предпринимателей,

социальные выплаты для домохозяйств.

Все эти факторы еще больше вредили экономическому росту. Вместо этого широкое сокращение объемов экспорта, государственных расходов и коммерческих запасов вместе с увеличением импорта способствовало всеобщему падению, согласно данным правительства.

Общее падение резко контрастирует с лучшим, чем ожидалось, ростом экономики на 6,9% в четвертом квартале 2021 года. Это был самый мощный скачок за почти 40 лет. Отчасти этой тенденции способствовал стремительный рост экспорта и увеличение инвестиций в запасы со стороны автодилеров.

На что следует обратить внимание

В целом экономисты предполагают возврат к росту в новом квартале, тем самым избегая двух подряд кварталов с отрицательной динамикой ВВП, что в принципе свидетельствует о технической рецессии.

Что такое рецессия Это фаза экономического цикла, в ходе которой фиксируют общее понижение экономической активности. Обычно рецессии встречаются при общем снижении издержек.

В то же время все больше экспертов говорят о рецессии как достаточно вероятном сценарии в 2023 году. К примеру, аналитики S&P Global Ratings заявили, что агрессивная политика Федеральной резервной системы США по борьбе со стремительным ростом цен приведет к низким темпам экономического роста в этом году и повышает риск возникновения рецессии. Прогнозы от экспертов:

У S&P оценивают шансы на рецессию в 2023 году на уровне 40%;

рецессию в 2023 году на уровне Это больше, чем прогноз от Morgan Stanley, где считают, что эта возможность реальна на 35%.

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