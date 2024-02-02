Позиції долара слабшають: від чого залежить валюта США

Долар знову фіксує втрати на ринку. Валюта відреагувала на останні заяви очільника Федеральної резервної системи США. Більше про основні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Головні зміни на ринку валют за 1 лютого

У четвер, 1 лютого 2024 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,07, впавши на 0,20%. При цьому діапазон коливання становить від 103,02 до 103,81, за даними Yahoo!Finance.

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Ключові коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 99,58, повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Які фактори впливають на долар

Долар зафіксував спад на тлі посилення очікувань інвесторів щодо скорочення ключової ставки Федеральним резервом. Вони вважають, що центральний банк все ближче до цього рішення навіть попри те, що очільник Джером Павелл заявив, що навряд чи це станеться у березні.

Банкір зауважив, що ставки підняли до пікового рівня, а у найближчі місяці Федеральний резерв перейде до зниження цього показника, оскільки інфляція продовжує падати, тоді як очікують економічного зростання, повідомляє CNBC.

Водночас Павелл відмовився оголошувати перемогу у дворічній битві з інфляцією, додавши, що центробанк досягнув бажаної "м'якої посадки" для економіки. Долар спершу зріс після коментарів банкіра, але повернувся до знецінення напередодні ключових даних по зайнятості, які мають оприлюднити у п'ятницю.