Долар зростає та падає водночас: що впливає на динаміку валюти

Долар коливається на рівні кількох максимумів. Є низка факторів, які впливають на динаміку валюти та ринку. Більше про це – читайте на Фінанси24.

Останні зміни для долара

У п'ятницю, 26 травня 2023 року, Індекс долара США торгується на рівні 103,95. Котирування подешевшали на 0,30%, за даними Yahoo!Finance. Загалом індекс коливається в діапазоні від 103,94 до 104,28.

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Крайні позиції для Індексу долара США на ринку за рік:

Максимально індекс зростав до позначки на рівні 114,78 . Це рекордне значення за останні два десятиліття;

Мінімально цей індикатор за 12 місяців падав до 100,79, інформує видання CNBC.

Державний борг США та долар

Американський долар на шляху до третього тижневого зростання на тлі очікувань, що Федеральний резерв буде утримувати статки на високому рівні довше, ніж прогнозувати до цього, пише CNBC.

Цікаво! Під час торгів у четвер, 25 травня, Індекс долара США досягнув максимуму за 2 місяці на рівні 104,31.

Ще один фактор, який суттєво впливає на настрої учасників ринку. Йдеться про обговорення підвищення стелі державного боргу США. Додамо, що американські експерти назвали конкретні дати, коли США можуть оголосити дефолт.