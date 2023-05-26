Последние изменения для доллара

В пятницу, 26 мая 2023 года, Индекс доллара США торгуется на уровне 103,95. Котировки подешевели на 0,30%, по данным Yahoo!Finance. В общем индекс колеблется в диапазоне от 103,94 до 104,28.

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Крайние позиции для Индекса доллара США на рынке за год:

Максимально индекс достигал отметки на уровне 114,78 . Это рекордное значение за последние два десятилетия;

Минимально этот индикатор за 12 месяцев падал в 100,79, информирует издание CNBC.

Государственный долг США и доллар

Американский доллар на пути к третьему недельному росту на фоне ожиданий, что Федеральный резерв будет удерживать состояние на высоком уровне дольше, чем прогнозировать до этого. CNBC.

Любопытно! В ходе торгов в четверг, 25 мая, Индекс доллара США достиг максимума за 2 месяца на уровне 104,31.

Еще один фактор, оказывающий существенное влияние на настроения участников рынка. Речь идет об обсуждении повышения потолка госдолга США. Добавим, что американские эксперты назвали конкретные даты, когда США могут объявить дефолт.