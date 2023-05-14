По состоянию на 14 мая 2023 года общая капитализация рынка криптовалют составляет почти 1,2 триллиона долларов США, согласно данным CoinMarketCap.

Достойно внимания Положительные и тревожные сигналы: главные тренды на рынке "денег будущего"

Последние изменения на рынке криптовалют

Курс биткоина остановился на уровне 26 843 долларов. Актуальная рыночная капитализация биткоина составляет 520,04 миллиарда долларов. На прошлой неделе эта цифровая монета закончила с отметкой в 28 950 долларов, по данным CoinDesk. Максимально биткойн стоил почти 69 тысяч долларов.

Стоимость Ethereum – второй по популярности монеты на рынке – составляет 1807 долларов за монету. Общая капитализация криптовалюты на рынке составляет 222,16 миллиарда долларов. Неделей ранее курс Ethereum составлял 1900 долларов за монету, информирует CoinDesk.

Актуальные о динамике других криптовалют:

Стоимость Dogecoin колеблется на уровне 0,07226683 доллара. Неделей раньше цена монеты составляла 0,07769997 доллара США;

колеблется на уровне Неделей раньше цена монеты составляла США; Курс Кардано составляет 0,36840000 доллара за монету. Предыдущую неделю эта монета завершила со стоимостью на уровне 0,38013900 доллара ;

составляет за монету. Предыдущую неделю эта монета завершила со стоимостью на уровне ; Цена монеты Solana колеблется на уровне 21,10 доллара. 7 мая монета стоила 22,72 доллара.

Все вышеупомянутые цифровые монеты демонстрируют положительную динамику на рынке.

Последние прогнозы

Инвестор Хамат Палихатия заявил, что американские регуляторы начали активнее усиливать давление на криптоиндустрию. В этой связи он считает, что криптовалюты в США умерли.

В то же время глава компании Equity Management Associates Ларри Лепард ожидает "абсолютного коллапса" американского доллара. По его словам, это станет мощным толчком для биткоина и тогда его цена слетит к 10 миллионов долларов.