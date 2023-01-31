Обсяги інвестицій у цифрові активи зросли до 117 мільйонів доларів. Це найкращий показник з липня 2022 року, інформує компанія CoinShare.

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Інвестори більш активно вкладають кошти у криптовалюти

Варто виділити, що 116 мільйонів із вище згаданої суми вклали у флагмана ринку криптовалют – біткойн. Завдяки цьому цифрова монета зафіксувала чи не найпотужнішу динаміку протягом січня майже за 10 років.

Всього тиждень до цього фінансові вливання у криптопродукти оцінювали у 36 мільйонів доларів. Тут виокремлюють два моменти:

68% цих інвестицій були короткостроковими;

цих інвестицій були короткостроковими; Також кошти вкладали у продукти, які монетизують знецінення базового активу.

Нову хвилю активності інвесторів спровокувало зростання вартості біткойна з початку січня 2023 року. Для прикладу, за два тижні першого місяця року цифрова монета подорожчала на 28%. Таким чином, криптовалюта продемонструвала один із найкращих результатів з 2020 року. Через кілька днів на ринку зафіксували різкі коливання вартості біткойна. Йдеться про такі зміни:

Всього за півтори години ціна монети впала більше, ніж на 1000 доларів;

За дві години до цього криптовалюта досягла найкращого результату за 4 місяці – 21 550 доларів за біткойн.

Загалом за перший місяць року біткойн подорожчав приблизно на 40%. Відтак монета на шляху до найкращого результату за січень з 2013 року. На момент створення цього матеріалу, ціна біткойна коливається на рівні 23 161 долара за монету.

Ринкова капіталізація цифрової монети становить 446,40 мільярда доларів, згідно з даними CoinDesk. Водночас загальну капіталізацію ринку криптовалют оцінюють в 1,05 трильйона доларів, інформує CoinMarketCap.