Про що попередили клієнтів Ощадбанку

Ситуацію вже прокоментували в Ощадбанку. Причиною часткового обмеження доступу до електронних послуг назвали "спрацювання систем безпеки". Зокрема, проблеми можуть виникнути з:

мобільним застосунком банку;

а також сервісами для юридичних осіб.

У фінустанові перепросили за тимчасові незручності та пообіцяли повністю стабілізувати роботу системи до 17:00.

Нагадаємо, перебої в роботі окремих сервісів Ощадбанку вже виникали раніше цього літа, зокрема 29 червня. Тоді інцидент пояснили аномально високою температурою повітря та нестабільною роботою систем енергопостачання в Україні.

Окрім того, з 1 серпня фінустанова змінила тарифи для неактивних рахунків – тих, якими клієнти не користувалися протягом останніх 12 місяців. Щомісяця з картки списуватимуть 150 гривень, однак лише в разі наявності коштів, а також без нарахування боргу.

Наприклад, якщо у клієнта залишилося лише 60 гривень, банк зніме в межах комісії саме цю суму. А от уникнути таких витрат можна, здійснивши будь-яку покупку, відкривши депозит або офіційно закривши поточний рахунок.