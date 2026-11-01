Ощадбанк підвищив комісію з 1 листопада: хто платитиме 150 гривень щомісяця

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Для кого підвищать комісію

Напередодні продуктовий комітет Ощадбанку ухвалив відповідне рішення. Зміни вже внесли до тарифів, затверджених постановою правління від 16 квітня 2009 року №124. Вартість обслуговування неактивних поточних рахунків без платіжної картки для українців тепер становитиме 150 гривень.

Йдеться про рахунки, за якими протягом 12 місяців або довше не було жодних операцій із коштами. Водночас нарахування відсотків, банківських комісій та перекази за послугою "Мобільні заощадження" не враховують як активність.

За їх обслуговування фінустанова має право щомісяця стягувати плату, починаючи з першого робочого дня після завершення зазначеного періоду, але діють такі умови:

якщо на балансі менше ніж 150 гривень, банк може списати лише наявний залишок;

якщо за рахунком є заборгованість за основною сумою кредиту, комісію не стягують.

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Нагадаємо, раніше в Ощадбанку також підвищили до 150 гривень комісію за обслуговування неактивних рахунків із використанням платіжних карток – зміни набули чинності ще влітку, 1 серпня.

Щоб уникнути додаткових витрат, клієнти можуть періодично здійснювати фінансові операції, наприклад оплачувати покупки в магазинах, або ж повністю закрити рахунок (простого блокування картки в мобільному застосунку недостатньо).