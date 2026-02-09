Польща хоче купити частку в одному з державних банків України: які наслідки

Польща хоче стати співвласником одного з українських державних банків. Це допоможе її компаніям, які братимуть участь у проєктах відбудови України після війни, а також сприятиме розвиткові ринку.

Навіщо Польщі купувати частку в державному банку України?

Зацікавленість Польщі в посиленні економічної присутності на українському ринку обумовлена тим, що вона бачить його потенціал. Від такої співпраці виграє й Україна. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт Руслан Чорний.

За даними Wirtualna Polska, Польща вирішила придбати частку акцій одного з українських державних банків – "Ощадбанку" або "Укрексімбанку". У часи майбутньої відбудови України така інвестиція має стати підтримкою для польського бізнесу.

На думку експерта Руслана Чорного, іноземна присутність на банківському ринкові піде на користь Україні.

Руслан Чорний Головний експерт з реформи фінансового сектору Економічної експертної платформи Україна заявила в стратегії, що колись має продати частку в державних банках для того, щоб зменшити вплив держави на банківський ринок. Це має збільшити конкурентоздатність і покращити послуги. Збільшення частки великих банківських міжнародних спільнот тільки покращує ринок, на якому вони працюють.

До прикладу, у найбільшому PKO Bank Polski (подібному до українського "Ощадбанку") значною частиною акцій володіють приватні інвестори, зокрема іноземні.

Зауважте! Контрольований державою PKO BP володіє "Кредобанком", що працює на заході України.

Яке значення це має для України?

Експерт Руслан Чорний говорить, що попри те, що в державних банках України змінилася корпоративна структура управління та впровадили наглядові ради, держава має значний вплив на банківський сектор.

Усе ж Міністерство фінансів та Національний банк можуть вказувати державним банкам щодо політики ставок кредитних чи депозитних. На сьогоднішній день державні банки – це більше 60% ринку. І фактично вони монопольно вирішують, куди має рухатися ринок,

– зазначив експерт.

В умовах війни державне регулювання дозволяє зберігати фінансову стійкість, тоді як після завершення є сенс поступово зменшувати цей вплив. Це допоможе банківському сектору стати більш конкурентним і ринковим.

Що передбачає процедура купівлі частки в банку?

Як розповів експерт Руслан Чорний, тривалість процедури купівлі частки в банку становить щонайменше 9 місяців.

Спочатку інвестор має заявити про те, що він хоче придбати частку в якомусь банку. Він має звернутися до Нацбанку й подати пакет документів, включаючи джерело походження коштів. Аби до нього не було ніяких претензій, що там щось незаконне відбувається,

– каже експерт.

Національний банк перевіряє ці документи впродовж мінімум кварталу, а потім видає дозвіл. Після цього укладають саму угоду.

Що ще відомо про присутність Польщі на банківському ринку України?