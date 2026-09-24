Що відомо про російську атаку на Ощадбанк

Атака відбулася у місті Херсоні, про що повідомили в Ощадбанку.

Але людей, майно та цінності евакуювали заздалегідь. Таким чином, завдяки перенесенню роботи відділення в безпечнішу локацію жоден співробітник не постраждав.

Наш головний пріоритет – життя і здоров'я співробітників та клієнтів. Зміни в роботі відділень чи їхнє тимчасове закриття – вимушені кроки виключно заради безпеки людей,

– сказав Юрій Каціон, голова правління Ощадбанку.

Наголошується, що банк Ощад продовжує забезпечувати безперервність послуг. Зокрема, працюють мобільні банківські підрозділи: 15 відділень на базі авто (10 – у прифронтових регіонах, 5 – у віддалених громадах).

Ба більше, Ощад зберігає одну з найбільших банківських мереж у країні — 1 150 відділень, з них 460 входять до системи POWER BANKING з автономним живленням та резервним зв'язком. Крім того, більшість банківських операцій клієнти можуть здійснювати дистанційно через онлайн-сервіси Ощадбанку.

Нагадаємо, що з 1 серпня для деяких клієнтів Ощадбанку діють нові правила. Зміни стосуються карток, за якими протягом останніх 12 місяців не було жодної операції.

Крім того, Ощад та Приватбанк можуть приватизувати. Про це повідомляв Андрій Пишний. Але слід ухвалити рішення щодо комплексної стратегії розвитку державного банківського сектору.