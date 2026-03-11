Тепер банк буде на колесах: Ощадбанк запустив нову ініціативу

Ощадбанк запустив банк на колесах. Функціонуватиме інновація тепер на Буковині. За допомогою такого мобільного банку, більше громадян зможуть отримати якісні послуги.

Що відомо про мобільний банк від Ощадбанку?

Мобільний банк регулярно здійснюватиме рейси у громади, де немає відділень, повідомляє Ощадбанк.

Мобільний банк регулярно приїжджатиме у громади, де немає стаціонарних відділень, щоб люди могли отримати базові банківські послуги. Чернівецьку область обрали для пілоту, адже тут багато віддалених населених пунктів,

– йдеться у повідомленні банку.