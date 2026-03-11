Теперь банк будет на колесах: Ощадбанк запустил новую инициативу
- Ощадбанк запустил мобильный банк на колесах в Черновицкой области для обслуживания общин без стационарных отделений.
- Мобильный банк оснащен спутниковым интернетом Starlink и автономным питанием.
Ощадбанк запустил банк на колесах. Функционировать инновация теперь будет на Буковине. С помощью такого мобильного банка, больше граждан смогут получить качественные услуги.
Что известно о мобильном банке от Ощадбанка?
Мобильный банк регулярно будет осуществлять рейсы в общины, где нет отделений, сообщает Ощадбанк.
Мобильный банк регулярно будет приезжать в общины, где нет стационарных отделений, чтобы люди могли получить базовые банковские услуги. Черновицкую область выбрали для пилота, ведь здесь много отдаленных населенных пунктов,
– говорится в сообщении банка.
Мобильный банк это бронированный автомобиль, где есть спутниковый интернет Starlink. Также там присутствует автономное питание. Благодаря этому оборудованию, банк имеет возможность функционировать даже в зонах, где нет банковской инфраструктуры.
Какие услуги доступны в мобильном банке:
- открытие счета;
- получение карты;
- перевыпуск карты;
- получение пенсий и соцвыплат;
- осуществление переводов;
- оплата коммуналки и так далее.
Заметим, что это не первый подобный банк Ощадбанка. Ранее такой формат действовал преимущественно в прифронтовых областях. То есть в местах:
- где банковская инфраструктура разрушена;
- или доступ к ней ограничен именно из-за войны.
Работа мобильных банков в прифронтовой зоне чрезвычайно тяжелая. В частности, из-за постоянных атак России, указывает Ощадбанк.
Какие нюансы, по работе мобильного банка стоит знать?
Маршруты и график работы такого отделения еще не определены. Они будут формироваться с учетом актуальных потребностей общин.
Ощадбанк запустил этот проект в рамках программы "Моя безбарьерность". Вероятно, инициатива будет распространяться и на другие области впоследствии.