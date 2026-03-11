Укр Рус
11 марта, 15:15
Теперь банк будет на колесах: Ощадбанк запустил новую инициативу

Анастасия Зорик
Основные тезисы
  • Ощадбанк запустил мобильный банк на колесах в Черновицкой области для обслуживания общин без стационарных отделений.
  • Мобильный банк оснащен спутниковым интернетом Starlink и автономным питанием.

Ощадбанк запустил банк на колесах. Функционировать инновация теперь будет на Буковине. С помощью такого мобильного банка, больше граждан смогут получить качественные услуги.

Что известно о мобильном банке от Ощадбанка?

Мобильный банк регулярно будет осуществлять рейсы в общины, где нет отделений, сообщает Ощадбанк.

Мобильный банк регулярно будет приезжать в общины, где нет стационарных отделений, чтобы люди могли получить базовые банковские услуги. Черновицкую область выбрали для пилота, ведь здесь много отдаленных населенных пунктов, 
– говорится в сообщении банка.

Мобильный банк это бронированный автомобиль, где есть спутниковый интернет Starlink. Также там присутствует автономное питание. Благодаря этому оборудованию, банк имеет возможность функционировать даже в зонах, где нет банковской инфраструктуры.

Какие услуги доступны в мобильном банке:

  • открытие счета;
  • получение карты;
  • перевыпуск карты;
  • получение пенсий и соцвыплат;
  • осуществление переводов;
  • оплата коммуналки и так далее.

Заметим, что это не первый подобный банк Ощадбанка. Ранее такой формат действовал преимущественно в прифронтовых областях. То есть в местах:

  • где банковская инфраструктура разрушена;
  • или доступ к ней ограничен именно из-за войны.

Работа мобильных банков в прифронтовой зоне чрезвычайно тяжелая. В частности, из-за постоянных атак России, указывает Ощадбанк.

Какие нюансы, по работе мобильного банка стоит знать?

  • Маршруты и график работы такого отделения еще не определены. Они будут формироваться с учетом актуальных потребностей общин.

  • Ощадбанк запустил этот проект в рамках программы "Моя безбарьерность". Вероятно, инициатива будет распространяться и на другие области впоследствии.