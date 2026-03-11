Теперь банк будет на колесах: Ощадбанк запустил новую инициативу

Ощадбанк запустил банк на колесах. Функционировать инновация теперь будет на Буковине. С помощью такого мобильного банка, больше граждан смогут получить качественные услуги.

Что известно о мобильном банке от Ощадбанка?

Мобильный банк регулярно будет осуществлять рейсы в общины, где нет отделений, сообщает Ощадбанк.

Читайте также Венгерское правительство утвердило конфискацию денег Ощадбанка

Мобильный банк регулярно будет приезжать в общины, где нет стационарных отделений, чтобы люди могли получить базовые банковские услуги. Черновицкую область выбрали для пилота, ведь здесь много отдаленных населенных пунктов,

– говорится в сообщении банка.

Мобильный банк это бронированный автомобиль, где есть спутниковый интернет Starlink. Также там присутствует автономное питание. Благодаря этому оборудованию, банк имеет возможность функционировать даже в зонах, где нет банковской инфраструктуры.

Какие услуги доступны в мобильном банке:

открытие счета;

получение карты;

перевыпуск карты;

получение пенсий и соцвыплат;

осуществление переводов;

оплата коммуналки и так далее.

Заметим, что это не первый подобный банк Ощадбанка. Ранее такой формат действовал преимущественно в прифронтовых областях. То есть в местах:

где банковская инфраструктура разрушена;

или доступ к ней ограничен именно из-за войны.

Работа мобильных банков в прифронтовой зоне чрезвычайно тяжелая. В частности, из-за постоянных атак России, указывает Ощадбанк.

Какие нюансы, по работе мобильного банка стоит знать?