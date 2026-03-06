"Ощадбанк" відповів Угорщині: кому насправді належать гроші

"Ощадбанк" розповів деталі про затримання інкасаторів на угорській території. Зокрема, за словами представників банку, для цього немає жодних юридичних підстав.

Які гроші перевозили інкасатори "Ощадбанку"?

Інкасатори "Ощадбанки" перевозили цінності, які належать державному Ощадному банку, вказала фінустанова.

Це кошти, що були довірені банку громадянами та бізнесом України. Вони транспортувались з Австрії для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку України,

– йдеться у повідомленні "Ощадбанку".

Важливо! "Ощадбанк" має ліцензію, яка дозволяє виконання міжнародних перевезень. Цей документ видано Державною службою України з безпеки на транспорті.

Доля вилучених угорськими силами коштів та банківських металів невідома. Загалом інкасатори перевозили:

40 мільйонів доларів США;

35 мільйонів євро;

9 кілограмів золота.

Перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між "Ощадбанком" та "Райффайзен Банк Австрія". Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,

– вказав банк.

Зверніть увагу! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перевезення іноземної валюти та банківських металів здійснюється виключно наземним шляхом.

Нагадаємо, інформація про затримання двох автомобілів інкасаторської служби "Ощадбанку" з'явилась ввечері 5 березня. Як показують дані GPS-сигналу, машини фіксувались у центрі Будапешта. Неподалік знаходиться одна з силових структур Угорщини

До затриманих досі не пустили представників української консульської служби, про це повідомив Голова МЗС України Андрій Сибіга на своїй сторінці в X.

Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України Українським консулам досі не дозволили доступ до семи громадян України, захоплених у заручники в Будапешті. Угорська сторона не надала жодних пояснень. Ми вимагаємо їхнього негайного звільнення та готуємо наступні дії, зокрема на рівні ЄС.

Що ще відомо про затримання інкасаторів в Угорщині?