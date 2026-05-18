Ощадбанку вдалося: рішення щодо затриманих інкасаторів повністю скасовані
- Ощадбанк домігся скасування рішень про депортацію та заборону на в'їзд для своїх інкасаторів, затриманих в Угорщині.
- Угорська сторона погодила видалення записів з державних реєстрів.
Ощадбанк домігся повного скасування рішень щодо його інкасаторів. Ідеться про тих працівників банку, що були незаконно затримані в Угорщині.
Які рішення щодо інкасаторів були скасовані?
18 травня Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала низку рішень щодо українських інкасаторів, які були незаконно затримані раніше, повідомляє Ощадбанк.
Читайте також Тепер і в цьому регіоні працюють мобільні відділення: Ощадбанк повідомив про зміни
Які саме рішення було скасовано:
- рішення про депортацію;
- рішення про трирічну заборону на в'їзд і перебування на території Шенгенської зони.
Окрім цього, угорська сторона погодила видалення відповідних записів з державних реєстрів. Це має відбутися негайно.
Чому Угорщина скасувала ці рішення?
Ощадбанк намагався оскаржити рішення угорської сторони. Цей процес був доволі повільним та складним. Показовим є те, що угорці навіть не стали очікувати завершення судового розгляду. Фактично, угорська сторона самостійно скасувала раніше застосовані обмеження.
Підставою для ухвалення такого рішення стало офіційне повідомлення компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку українських громадян,
– ідеться в повідомленні Ощадбанку.
Голова правління Ощадбанку, що й очолював команду банку в Угорщині – Юрій Каціон наголошує на важливості цього кроку. Адже перемога Ощадбанку захищає права людей та репутацію банку, у тому числі й – на міжнародній арені.
Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях. Вдячні за підтримку у відстоюванні законних інтересів державного банку Президенту України, НБУ та МЗС України.
Після чого Угорщина впровадила ці обмеження?
Вказанні обмеження були впроваджені 6 березня. У цей же день 7 співробітників служби інкасації Ощадбанку, які були незаконно затримані правоохоронними органами Угорщини, повернулись на українську територію, повідомляє Ощадбанк.
Нагадаємо, сама подія відбулася 5 березня. Тоді було затримано:
- дві інкасаторські автівки Ощадбанку;
- бригаду інкасаторів.
Працівники українського банку перевозили з Відня до Києва золото та валюту. Фактично, Угорщина була лише транзитом на цьому шляху.
Перевезення здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія, вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур,
– вказує банк.
Чи зміг Ощадбанк повернути свої активи з Угорщини?
При затриманні, в українських інкасаторів вилучили активи. Вони перевозили 9 кілограмів банківського золота, 35 мільйоні євро та 40 мільйонів доларів.
Ці активи призначалися для забезпечення готівкового обігу в Україні. Вони повністю належать Ощадбанку. Своє золото та валюту у повному обсязі банк зміг отримати назад. Це сталося 6 травня 2026 року.