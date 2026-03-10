10 березня, 11:11
Не планують віддавати гроші Україні: Будапешт ошелешив заявою
Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар зробив шокуючу заяву. Він, фактично, визнав, що захоплення українських інкасаторів, пов'язане з зупинкою нафтопроводу "Дружба".
Чому Будапешт вирішив захопити українських інкасаторів?
Лазар каже, що гроші України залишатимуться в Угорщині. Це відбуватиметься, поки не запустять нафтопровід "Дружба", повідомляє Telex.
Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо.