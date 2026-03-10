Укр Рус
10 березня, 11:11
Не планують віддавати гроші Україні: Будапешт ошелешив заявою

Анастасія Зорик

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар зробив шокуючу заяву. Він, фактично, визнав, що захоплення українських інкасаторів, пов'язане з зупинкою нафтопроводу "Дружба".

Чому Будапешт вирішив захопити українських інкасаторів?

Лазар каже, що гроші України залишатимуться в Угорщині. Це відбуватиметься, поки не запустять нафтопровід "Дружба", повідомляє Telex.

Янош Лазар

Міністр будівництва та транспорту Угорщини

Ми знаємо, що українці дуже нервують. Якщо нас шантажують, ми не можемо бути настільки дурними, щоб піддатися. Ми зробили те, що зробили, не випадково, і гроші ми їм не повернемо.

 

 