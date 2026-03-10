Все из-за "Дружбы": почему на самом деле Венгрия задержала украинских инкассаторов

Министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазар сделал шокирующее заявление. Он фактически признал, что захват украинских инкассаторов, связанный с остановкой нефтепровода "Дружба".

Почему Будапешт решил захватить украинских инкассаторов?

Лазар говорит, что деньги Украины пока останутся в Венгрии, сообщает Telex.

Янош Лазар Министр строительства и транспорта Венгрии Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем.

Лазар отметил, что деньги и золото будут оставаться в Венгрии, пока не будет восстановлен транзит через "Дружбу". К тому же, если опираться на слова венгерского министра, ситуация с захватом инкассаторских автомобилей Ощадбанка точно не случайна.

Обратите внимание! Лазар сделал намек, что подобные операции могут происходить и дальше.

Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новые денежные переводы из Украины через Венгрию,

– сказал Лазар.

Заметим, венгерский министр указал на то, что скорость восстановления нефтепровода, влияет на тщательность расследования венгерских сил. По мнению Лазара, перевозки украинских денег через территорию Венгрии, могут быть незаконными.

Сейчас Украина готова к решительным действиям. Вчера стало известно, что НБУ обратился в Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий (EEAS). Украинский регулятор просит европейские учреждения "действовать как независимая третья сторона". Это должно помочь объективному расследованию, действий Венгрии, в отношении украинских инкассаторов, сообщил редактор "Радио Свобода" на своей странице в X.

Что важно знать про задержание украинских инкассаторов?