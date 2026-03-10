Орбан вирішив забрати гроші українського Ощадбанку

Ще в понеділок вечері Орбан утвердив постанову про вилучення цінностей, які перевозили українські інкасатори. Таким чином угорський уряд намагався створити юридичне підґрунтя для незаконних дій.

Що відомо, щодо про рішення угорського уряду, відносно грошей Ощадбанку?

Документ, який підписав Орбан, має назву: "Про необхідні заходи у зв’язку з незвично великою кількістю готівки та золотих зливків, що перевозилися територією Угорщини, з метою захисту національних інтересів безпеки держави", повідомляє "Європейська правда".

Читайте також Все через "Дружбу": чому насправді Угорщина затримала українських інкасаторів

Мета використання та призначення незвично великої суми готівки й золота, а також правові підстави їх транспортування територією Угорщини на місці перевірки не були з'ясовані, і перевезення здійснювалося не відповідно до звичайної міжнародної практики,

– обґрунтував ситуацію уряд Угорщини.