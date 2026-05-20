Цим танкерам вдалося: ще 3 судна перетнули Ормузьку протоку
В середу стало відомо, що 3 супертанкери перетнули Ормузьку протоку. Ці судна перевозять нафту. Як відомо, вказана сировина прямує саме до азійських ринків
Що відомо про танкери, які перетнули Ормуз?
Ці судна більш як 2 місяці перебували в очікуванні, знаходячись в районі Перської затоки, повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! На борту у цих суден було приблизно – 6 мільйонами барелів близькосхідної нафти.
Зауважимо, Ормузька протока залишається закритою. Невелика кількість танкерів цього місяця змогла вийти з Перської затоки. Для цього вони пересувались альтернативним маршрутом, який наказав використовувати Іран, повідомляє Reuters.
Згідно з даними відстеження суден, про вказані танкери уже відомо, що:
- Судно VLCC Yuan Gui Yang під китайським прапором завантажило 2 мільйони барелів іракської сирої нафти ще 27 лютого. Тобто, за день до початку конфлікту на Близькому Сході.
- Як відомо, судно VLCC Ocean Lily перебуває під прапором Гонконгу. Цей танкер завантажив приблизно 1 мільйон барелів іракської нафти Basrah, а також – аналогічну кількість катарської al-Shaheen.
- VLCC Yuan Hua Hu вийшов з протоки з 2 мільйонами барелів іракської нафти.
Чому доставлення через Ормузьку протоку проблематичне?
Потрібно розуміти, що Ормузька протока майже повністю закрита з моменту початку війни на Близькому Сході. Тобто, кінця лютого. Цей шлях був надважливий для ринку енергоносіїв. Річ у тім, що ним проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.
Як ситуація в зоні Ормузької протоки виглядає в цифрах:
- раніше через Ормузьку протоку в день проходило від 125 до 140 суден;
- наразі майже 20 000 моряків перебуває на суднах, що застрягли в зоні Ормузької протоки.
В останні дні в середньому 10 суден заходили та виходили з протоки, включаючи вантажні судна та інші судна, такі як танкери для перевезення хімікатів та зрідженого нафтопродукту, тоді як танкери для перевезення сирої нафти все ще становлять невелику частку від загального обсягу,
– йдеться в аналізі Reuters.
Як Іран реагує на те, що судна проходять через Ормузьку протоку?
Проходити через Ормузьку протоку і досі надзвичайно ризиковано для суден. Зокрема, за останні 2 доби було зафіксовано багато агресивних окликів. Окрім цього, фіксуються певні наполегливі дії з боку іранських сил.
Асоціації судноплавної галузі вже видали нові рекомендації для суден, що збираються пройти через Ормуз. Зокрема, там попереджають про численні навігаційні небезпеки. Також застерігають від дронів, мін, заторів.