Цим танкерам вдалося: ще 3 судна перетнули Ормузьку протоку

В середу стало відомо, що 3 супертанкери перетнули Ормузьку протоку. Ці судна перевозять нафту. Як відомо, вказана сировина прямує саме до азійських ринків

Що відомо про танкери, які перетнули Ормуз?

Ці судна більш як 2 місяці перебували в очікуванні, знаходячись в районі Перської затоки, повідомляє Reuters.

Зверніть увагу! На борту у цих суден було приблизно – 6 мільйонами барелів близькосхідної нафти.

Зауважимо, Ормузька протока залишається закритою. Невелика кількість танкерів цього місяця змогла вийти з Перської затоки. Для цього вони пересувались альтернативним маршрутом, який наказав використовувати Іран, повідомляє Reuters.

Згідно з даними відстеження суден, про вказані танкери уже відомо, що:

Судно VLCC Yuan Gui Yang під китайським прапором завантажило 2 мільйони барелів іракської сирої нафти ще 27 лютого. Тобто, за день до початку конфлікту на Близькому Сході.

Як відомо, судно VLCC Ocean Lily перебуває під прапором Гонконгу. Цей танкер завантажив приблизно 1 мільйон барелів іракської нафти Basrah, а також – аналогічну кількість катарської al-Shaheen.

VLCC Yuan Hua Hu вийшов з протоки з 2 мільйонами барелів іракської нафти.

Чому доставлення через Ормузьку протоку проблематичне?

Потрібно розуміти, що Ормузька протока майже повністю закрита з моменту початку війни на Близькому Сході. Тобто, кінця лютого. Цей шлях був надважливий для ринку енергоносіїв. Річ у тім, що ним проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ.

Як ситуація в зоні Ормузької протоки виглядає в цифрах:

раніше через Ормузьку протоку в день проходило від 125 до 140 суден;

наразі майже 20 000 моряків перебуває на суднах, що застрягли в зоні Ормузької протоки.

В останні дні в середньому 10 суден заходили та виходили з протоки, включаючи вантажні судна та інші судна, такі як танкери для перевезення хімікатів та зрідженого нафтопродукту, тоді як танкери для перевезення сирої нафти все ще становлять невелику частку від загального обсягу,

– йдеться в аналізі Reuters.

Як Іран реагує на те, що судна проходять через Ормузьку протоку?